Como o resultado das eleições municipais impacta na economia

Um dos efeitos da nova distribuição dos recursos foi o percentual de reeleição de prefeitos, que cresceu para perto de 80% nessas eleições municipais, bem acima da média histórica. Sinal de que os prefeitos conseguiram reverter as melhorias feitas com os recursos em votos, fazendo com que essa eleição municipal fosse marcada pelo continuísmo.

A dificuldade do PT com a pauta econômica

O PT foi fundado em 1980 com o objetivo de melhorar a vida e as condições dos trabalhadores, especialmente os de carteira assinada, já que o partido nasceu do sindicalismo. Passados 44 anos, a legenda não conseguiu acompanhar as mudanças do mercado de trabalho e do trabalhador.

Em função disso, o governo do presidente Lula (PT) enfrenta dificuldades de criar políticas e de dialogar com o eleitor que é trabalhador informal, pequeno empreendedor, que não tem carteira assinada. Um exemplo claro é a dificuldade do governo de aprovar regras trabalhistas que atendam às demandas dos motoristas de aplicativos.

Partindo desse diagnóstico, podemos mapear dois impactos diretos nas decisões econômicas do governo e dos parlamentares no Congresso a partir do resultado das eleições.