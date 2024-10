Governo deve propor isenção de IR para até R$ 5.000, mas com compensações

Depende do presidente Lula a decisão sobre como viabilizar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000. Promessa de campanha em 2022, a isenção não é uma equação simples, pois abrirá um espaço de cerca de R$ 40 bilhões a partir de 2026, em um cenário de orçamento do país já muito apertado.

Apesar do alto custo e do martelo ainda não ter sido batido, o governo deve enviar uma proposta ao Congresso ainda em 2024 com a isenção, acompanhada de medidas compensatórias para cobrir a renúncia. Mesmo com o envio em 2024, a discussão no Congresso só deve terminar em 2025 e, neste cenário, caso aprovada, valerá apenas a partir de 2026, em função da anterioridade.

O Ministério da Fazenda elaborou alguns cenários com alternativas de compensação dos R$ 40 bilhões. Como o governo não pretende abrir mão de arrecadação, se vai isentar numa ponta, terá que cobrar mais na outra.