Reforma do imposto sobre a renda será o grande debate de 2025

Com o fim das discussões da reforma tributária sobre o consumo (bens e serviços) no horizonte do Congresso Nacional, o governo federal começa a discutir internamente a reforma sobre a renda. Ao que tudo indica, este será o grande debate econômico na atual adminstração Lula, no Congresso e na sociedade no final deste ano e ao longo de 2025.

Quais são os avanços?

Nesta semana, o ministro Fernando Haddad falou publicamente que a proposta da Fazenda para a reforma da tributação sobre a renda já está pronta e foi apresentada ao presidente Lula, que vai iniciar o debate dentro do governo. Haddad não citou nenhuma medida, mas mencionou "cenários" que foram apresentados ao presidente.

Em tese, o governo já deveria ter enviado ao Congresso a reforma sobre a renda, pelo que está na emenda constitucional 132 de 2023, mas o texto também não previu punições em relação ao prazo. Em função do tempo do debate político, o Ministério da Fazenda optou por não enviar ao Congresso a proposta de mudanças no imposto sobre a renda em 2024.