Alta de juros é certa, dúvida é qual será o tom do comunicado do Copom

O mercado espera com grande expectativa o comunicado da primeira reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do BC) sob o comando de Gabriel Galípolo. Com a deterioração das previsões de inflação nas últimas semanas, gestores com quem eu conversei defendem que o tom tem de ser duro, firme (ou hawkish) para não dar margem para que a conduta do BC sob nova gestão seja vista como leniente no combate à inflação.

A elevação dos juros em um ponto percentual nesta quarta-feira é dada como certa pois a autoridade monetária retomou o 'forward guidance' na última reunião, comunicando a intenção de elevar a taxa básica de juros em um ponto percentual nas duas primeiras reuniões de 2025.

O que mudou da última reunião, em dezembro, para hoje?

Da última reunião dos membros do Copom para hoje, os agentes de mercado elevaram a previsão da inflação todas as semanas. Nesta segunda-feira (27), a previsão de inflação para este ano foi de 5,5%, na 15ª elevação seguida. O cenário de hoje torna, portanto, mais desafiadora a condução da política monetária para trazer a inflação brasileira de volta para a meta (de 3% com tolerância até 4,5%). Por isso o mercado espera um comunicado duro.