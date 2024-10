Vale-gás, tributária: o que o Congresso deve aprovar até dezembro

Com praticamente nove semanas de trabalho até o fim do ano legislativo, governo e Congresso atuam para acelerar a aprovação da agenda econômica, com pautas importantes como ampliação do vale-gás e a finalização da reforma tributária. Além do fator tempo, há outros desafios.

Emendas: O primeiro e principal é o fechamento do acordo entre o Executivo e o Legislativo, mediado pelo STF, sobre a divisão do orçamento do País: de um lado as emendas parlamentares e de outro o espaço para as despesas discricionárias (não obrigatórias) do governo federal.

Antes do acordo fechado, a maior parte das pautas econômicas não deve andar, especialmente o Orçamento 2025. Ambos os lados trabalham para manter o volume atual de recursos.