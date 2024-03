Agenda de Haddad para reduzir custo de capital avança no Congresso

Avança sem muito alarde no Congresso Nacional uma das principais apostas do governo para a economia em 2024: a agenda microeconômica. O objetivo da Fazenda com os oito projetos que estão em tramitação é diminuir o custo do dinheiro. As regras propostas têm o potencial de reduzir o custo da inadimplência, e com isso, aumentar a oferta de recursos para o crédito.

A outra grande aposta da Fazenda é a regulamentação da reforma tributária. Os textos estão sendo debatidos e "amarrados" antes do envio ao Congresso, e esse debate está levando tempo. Enquanto isso, a aprovação da agenda microeconômica deve ganhar tração.

Dois dos projetos da agenda para reduzir o custo do capital já devem ser aprovados na Câmara dos Deputados nesta semana ou nas próximas: o do regime legal dos juros e o das falências. Depois seguem para o Senado (veja lista com detalhamento abaixo).