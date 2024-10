Qual deve ser o tamanho da revisão de gastos do governo Lula?

Quais devem ser as medidas?

A equipe econômica prepara um novo pacote de revisão de gastos, mas as medidas ainda não foram divulgadas.

Já está claro que dentro do governo Lula não há espaço para desvincular os benefícios da previdência do salário mínimo. Mesmo com o interesse de Lula em reconquistar o grau de investimento, essas desvinculações podem ser praticamente descartadas.

A equipe econômica defende internamente que a valorização do salário mínimo é um bônus pela produtividade (pois além da inflação o mínimo é reajustado com o crescimento do PIB). Dessa forma, não faz sentido que todos os benefícios tenham esse ganho real por produtividade. São, portanto, esperados ajustes no BPC, no auxílio-doença, no seguro-desemprego, no abono salarial e outros, o que pode reduzir o crescimento das despesas obrigatórias.

Também se fala dentro do governo da possibilidade de ajustes no Fundeb e de colocar o Fundeb dentro das regras do arcabouço fiscal.

O que o mercado espera?