Apesar de dados positivos, mercado vê risco econômico. Saiba qual

O maior temor do mercado é que o governo Lula 3 na economia seja menos parecido com as gestões Lula 1 e 2, e mais parecido com a gestão Dilma. Cada vez que há sinais de piora fiscal, o mercado reage precificando ativos (juros futuros e dólar mais altos) motivado por esse temor de deterioração obervado na gestão Dilma, marcada por maior intervencionismo e menos austeridade.

Sinais positivos para a política fiscal

Há, no entanto, dados que foram considerados positivos para a política fiscal e outros que estão no radar. A perceção do risco fiscal daqui até o final do ano irá depender de alguns desses fatores: