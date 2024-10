Governo defende fim dos supersalários de servidores. Mas Congresso aprova?

A proximidade da eleição da mesa diretora do Senado e, portanto, o fim da presidência de Rodrigo Pacheco (PSD/MG), pode influenciar no andamento do projeto.

Importante lembrar que Pacheco condicionou o avanço da PEC do quinquênio (PEC 10/2023) à aprovação do projeto de supersalários. As duas discussões, portanto, podem andar juntas, sendo que a PEC vai na contramão do que o governo deseja: cria uma parcela mensal de valorização por tempo de serviço para servidores públicos da carreira jurídica, como juízes e promotores.

O que pode acelerar a tramitação?

O descontentamento de parlamentares da oposição em relação à atuação recente do Judiciário, especialmente no debate das emendas, pode facilitar o andamento do projeto. Um clamor popular pelo fim dos supersalários também seria fundamental para reduzir resistências, mas não há nenhuma mobilização social importante contra os supersalários até agora.

O governo pode enviar outro projeto?

Não está claro se o governo irá apenas apoiar o projeto já em tramitação no Congresso, relatado no Senado pelo vice-líder da oposição, Eduardo Gomes (PL-TO), ou se enviará outra proposta com o pacote de revisão de gastos.