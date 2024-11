Eleição nos EUA pressiona por revisão de gastos mais robusta no Brasil

O freio na economia real pressiona mais a equipe econômica a cortar mais gastos. Quanto melhores estiverem as contas do país, menores são os juros dos títulos da dívida do governo, o que impacta na taxa básica de juros da economia (influenciando os juros pagos pelos consumidores em qualquer compra parcelada).

Com a vitória de Trump no radar, o mercado espera que o pacote de revisão de gastos do governo fique próximo de R$ 50 bilhões, um valor alto que requer cortes estruturais, além dos R$ 25,9 bilhões do pente-fino para o ano que vem.

O que acontece em caso de vitória de Kamala

Caso Kamala Harris seja vencedora, por ser um governo de continuidade, menos protecionista, mais aberto à imigração, a tendência é de uma elevação menor do dólar, com menos pressão inflacionária no Brasil. Neste caso, a pressão por medidas robustas de revisão de gastos diminui, o que não significa que isso irá alterar o tamanho do pacote, apenas a reação do mercado a ele.

Data esperada de anúncio do pacote

A eleição americana acontece na terça-feira, 5 de novembro, e o resultado pode demorar alguns dias para ser conhecido. Na quarta-feira (6), o Banco Central brasileiro anunciará a nova taxa básica de juros, e deve seguir o ciclo de alta.