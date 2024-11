PEC 6X1: debate avança, mas aprovação esbarra no centrão

Avançou nos últimos dias o debate sobre a proposta de emenda à Constituição que propõe a redução da jornada de trabalho dos brasileiros das atuais 44 para 36 horas semanais e o fim da escala de seis dias de trabalho na semana com um dia de folga: a PEC 6x1.

Apesar do crescimento do apoio ao texto, a aprovação pelo Congresso é difícil. A configuração atual do parlamento e as últimas decisões sobre as relações de trabalho sinalizam a dificuldade de se alcançar os votos necessários para aprovação (308 na Câmara e 49 no Senado em dois turnos de votação). O cenário mais provável, portanto, é de o debate crescer, mas a decisão ser empurrada para frente.

Quais os sinais de avanço?