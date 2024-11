Congresso deve aprovar pacote de ajuste ainda neste ano

No Senado, a oposição tende a dificultar a tramitação, mas não deve conseguir atrapalhar o calendário do governo. Tanto na Câmara como no Senado, a bancada do Distrito Federal irá resistir à mudança na correção do Fundo Constitucional do DF, que é corrigido pela RCL (Receita Corrente Líquida), e passará a ser corrigido pela inflação (IPCA).

Um ponto que pode atrasar o calendário do governo é a questão das emendas. Os parlamentares cobram do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, a liberação do pagamento para que as votações possam ocorrer. Apesar de este ser um ponto a ser monitorado, acreditamos em avanço pois há interesse das partes de resolver a questão antes do final do ano.

A reforma tributária da renda, que inclui a isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 e tributação mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil, é um debate para 2025 e o governo tenta deixar essa discussão para depois para que os debates não se contaminem.

Além do pacote de gastos, o Senado pretende votar nas próximas semanas: