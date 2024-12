Stanley faz recall de mais de 400 mil canecas; veja modelos e o que fazer

A Stanley anunciou um processo de recall no Brasil de dois modelos devido a uma alteração no design da tampa que pode colocar a saúde do consumidor em risco. A medida engloba mais de 400 mil unidades, que serão reparadas pela empresa.

O que aconteceu

Falha nas tampas das canecas. A Stanely identificou uma alteração no design da tampa das canecas de viagem Stanley Switchback e Trigger Action, que podem encolher quando expostas ao calor. Com isso, a tampa pode se soltar durante o uso, com "risco potencial de vazamento e queimadura por bebidas quentes", informou a empresa à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Governo brasileiro vai acompanhar recall. A secretaria disse que a marca será responsável pela troca dos produtos, cujo processo deverá ser comunicado pela empresa e será monitorado pelo órgão do ministério.