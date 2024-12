Pacote desidratado: O que a Câmara já mudou no ajuste fiscal do governo

Desde 2021, o governo federal tem sido obrigado a compensar créditos tributários de PIS/Cofins por causa da chamada "tese do século". Em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), as empresas ganharam o direito de retirar o ICMS (tributo estadual) da base de cálculo dessas contribuições. A estimativa do governo é de créditos a pagar aos contribuintes em torno de R$ 1 trilhão em cinco anos, relativos ao passivo em disputa desde 2017.

Supersalários

Tema será determinado por lei ordinária, mais fácil de mudar. O tema está na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que ainda não foi votada. Mas o relator do texto, deputado Moses Rodrigues (União-CE) já apresentou seu parecer. Ele incluiu a indicação para que os supersalários, ou seja, as exceções ao teto de remuneração do funcionalismo público, sejam disciplinados em lei ordinária, e não em lei complementar, como proposto pelo governo. A lei ordinária exige um número menor de votos para ser aprovada e, com isso, pode ser alterada com mais facilidade. O texto também diz que os pagamentos acima do teto continuam até a aprovação da lei.

Fundeb

Relator diminuiu repasse para Fundeb para 2025. O tema também está na PEC. O deputado Moses Rodrigues reduziu de 20% para até 10% a complementação que a União poderá repassar ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica para criar e manter matrículas em tempo integral na educação básica pública. Já em 2026, o texto vai determinar que no mínimo 10% da complementação dos Estados e municípios ao Fundeb deverá ir para esse mesmo tipo de despesa.

Hoje, apesar de não ser obrigatório, a União gasta R$ 5 bilhões com educação em tempo integral. A proposta desenhada pelo governo era destinar 20% da complementação do governo federal ao Fundeb para manutenção de matrículas em escolas públicas de tempo integral. Ou seja, o Poder Executivo pouparia os recursos gastos atualmente com o ensino em tempo integral e passaria a usar o dinheiro do Fundeb para bancar essa despesa. Na prática, a medida reduziria o valor que a União complementa ao Fundeb. Pelo texto do relator, a partir de 2026 a medida não terá efeito aos cofres da União - apenas se a União deixar de gastar com educação básica em tempo integral, que é uma despesa discricionária.