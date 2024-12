'Acredito que o dólar vai se acomodar', afirma Haddad

Banco Central e Tesouro Nacional atuam para conter alta do dólar. "Vamos continuar acompanhando até estabilizar", garantiu Haddad ao fazer referência aos leilões de US$ 12,7 bilhões promovidos pela autoridade monetária nos últimos quatro pregões e a recompra de títulos realizada pelo Tesouro Direto.

Ele não descarta eventuais especulações por trás da alta da moeda. Ainda assim, Haddad diz preferir "trabalhar com os fundamentos" para mostrar o compromisso com as normas do arcabouço fiscal para estabilizar a cotação do dólar, que renovou o maior nível dos últimos 30 anos nas últimas sessões.

Não estou querendo fazer juízo sobre isso, porque a Fazenda trabalha com os fundamentos, e esses movimentos mais especulativos, eles são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

"Estamos fazendo a nossa parte", afirma Haddad. Questionado sobre o mau humor do mercado financeiro com a desidratação do pacote de ajuste fiscal, o ministro garante que a atuação do governo está focada no reforço do arcabouço fiscal. Ele afirma que vai ser reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir a tramitação das medidas.

O Orçamento depende dessas medidas para ficar organizado de maneira a respeitar os limites orçamentários previstos nas regras fiscais.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad nega que o assunto está encerrado. O ministro da Fazenda avalia que novos debates serão necessários após a aprovação do ajuste fiscal. "Não é um trabalho que se encerra", afirma o ministro da Fazenda. Ele voltou a criticar as renúncias com a desoneração da folha de pagamentos e o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) e diz ser necessário encontrar uma compensação para as perdas.