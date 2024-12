Galípolo diz que Lula sabe de problemas fiscais e que não há bala de prata

Futuro presidente do Banco Central disse que conversou com o presidente Lula na manhã desta quinta-feira (19). "Em toda a conversa ele tem clareza de quanto a inflação é ruim para a população, ele viveu isso na pele, ele sabe o que é uma inflação alta na pele, e de confiança no BC e seus diretores e de que eles vão fazer o trabalho para colocar a inflação dentro da meta", relata Galípolo. "O presidente está se recuperando, estou contente que ele está voltando para Brasília".

BC tem reserva e vai atuar quando necessário

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto diz não ter mudado atuação. Campos Neto afirmou que a instituição tem protocolos de atuação no câmbio e que a instituição "tem muita reserva" e "vai atuar [no câmbio] se for necessário"

Ele disse que banco vai atuar no câmbio quando considerar necessário. "O Banco Central deve agir no câmbio quando entende que tem alguma disfuncionalidade no fluxo por alguma operação pontual, saída extraordinária ou fator de mercado", disse Campos Neto.

Campos Neto disse que o Banco Central faz intervenções em relação à saída de dólares do país. "Entendemos que começou a ter, através do que a gente vinha levantando com o mercado, uma saída maior, uma saída atípica no fim do ano. A parte de dividendos estava acima da média e o fluxo financeiro estava bastante negativo apontando para ser um dos piores anos da história", lembrou.

Presidente disse que há maior saída de recursos por pessoas físicas. Segundo ele, além das retiradas de recursos por empresas do país, que se intensificam no final de cada ano, também está sendo registrado e monitorado pela instituição uma saída maior de recursos por pessoas físicas, por meio de plataformas de bancos.