Leilão à vista de US$ 5 bi é o maior da história do Banco Central

Recorde anterior havia sido registrado na pandemia. A disponibilização à vista de US$ 3 bilhões em 9 de março de 2020, no início da crise sanitária, marcava até então a maior oferta à vista da história.

Leilões à vista queimam as reservas internacionais do Brasil. Diferentemente do que acontece nas negociações de linha, a venda à vista dos ativos não conta com o compromisso de recompra, que garantem a devolução dos recursos para o caixa do BC.

Oferta total de dólares no período supera US$ 20,76 bilhões. Além das vendas à vista, a autoridade monetária também disponibilizou outros US$ 7 bilhões em três leilões de linha, aqueles realizados com o compromisso de recompra futura dos montantes.

Reservas internacionais somavam US$ 363 bilhões em novembro. Com os recentes leilões, a próxima atualização tende a mostrar o "colchão de segurança" abaixo de US$ 350 bilhões, o menor montante desde novembro do ano passado (US$ 348,4 bilhões).