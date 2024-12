Quais os melhores investimentos para proteger a carteira da inflação?

No momento, limitamos o vencimento dos prefixados em dois a três anos. Para pós-fixados, gostamos de vencimentos de curto a médio prazo, para também capturar o ciclo de alta na Selic. Já o IPCA+, vemos maior possibilidade de alta nos vencimentos mais longos.

José Augusto Balotari, assessor da Manchester Investimentos

Energia, bancos e commodities são boas ações para estratégia defensiva. Suzuki, da Astra Capital, diz que a Vale é uma das companhias que pode ser considerada. "Porém, não devemos ter nenhum gatilho de alta no curto prazo, principalmente com o desaquecimento na demanda da China", afirma ele. Por outro lado, a mineradora pode favorecer os investidores com a distribuição de dividendos, assim como a Petrobras. Companhias que atuam com ouro, como a Aura, também tendem a colaborar para a proteção dos ativos em meio à inflação.

Fundos de índices (ETFs) e ações de tecnologia são alternativas no exterior. Segundo Ruben Guerrero, CEO da plataforma de investimentos Webull Brasil, os papéis de empresas de tecnologia possuem boa janela de crescimento. Algumas das opções são Apple, Amazon, Microsoft, Meta e Nvidia, por exemplo. Se a intenção for variar a carteira e reduzir os riscos, os ETFs figuram como boas opções, diz Gerson Brilhante, analista da Levante Inside Corp.

O que observar antes de investir?

Diversificação é fundamental. Para André Leite, CIO da TAG Investimentos, é importante buscar ativos também no exterior, o que reduz o risco do portfólio dos investidores. "Entre renda fixa e renda variável, o Brasil representa não mais do que 2% dos ativos investíveis do mundo. Por isso, não faz sentido um brasileiro ter 100% dos ativos no país. Ele deve ter um pedaço razoável investido em ativos de países desenvolvidos, de moeda forte."

Finalidade do investimento deve balizar a decisão. Para Kátia Margareth, planejadora financeira e sócia da One Investimentos, é importante saber se o recurso será usado para a compra de um imóvel no longo prazo, para uma reserva de emergência ou para aposentadoria. "Compreendendo exatamente quando e para que o recurso será utilizado, podemos trabalhar na diversificação adequada, escolhendo os indexadores [CDI, prefixado e IPCA+] que mais se ajustam ao horizonte de tempo desejado", diz.