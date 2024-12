Automob (AMOB3) estreia na Bolsa com alta de mais de 200%

A AMOB3 reúne 188 lojas, distribuídas em todas as regiões do Brasil, e um portfólio de 35 marcas, incluindo veículos leves, caminhões, máquinas e equipamentos.

Segundo a holding, o objetivo do movimento é trazer maior clareza às teses de investimento de cada segmento e facilitar a modelagem individual dos negócios.

Diferente de um IPO tradicional, a Automob não realizou um processo de bookbuilding. A empresa surge diretamente como resultado do spinoff da Vamos, com acionistas já estabelecidos e parte do valor de mercado da companhia original.

Com a reorganização, a Simpar aumentou sua participação na Automob de 60,11% para 71,75%. Os acionistas minoritários da Vamos ficaram com 25,40% e os demais acionistas da Automob com 2,85%. Como parte do processo, os atuais acionistas da Vamos começaram a receber ações AMOB3 a partir de hoje (16).

Além disso, a Simpar concluiu recentemente a aquisição de 144,6 milhões de ações da Automob, correspondentes a 16,53% do capital social, pertencentes a Mauricio Celso Berringer Portella, Giovanni Marco Delle Sedie e Fernando Carlos Berringer Portella. A transação, no valor de R$ 226 milhões, será paga em quatro parcelas anuais entre 2025 e 2028.

Mauricio Portella seguirá na Automob como conselheiro consultivo, enquanto a presidência executiva será comandada por Antonio Barreto. A gestão operacional continuará com os diretores que consolidaram as bases da empresa.