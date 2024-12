Natal: quanto o brasileiro pretende gastar em presentes?

Os brasileiros planejam gastar, em média, R$ 446 com presentes de Natal este ano, um aumento de cerca de 7% em comparação aos R$ 418 registrados em 2023.

Os dados são de uma pesquisa realizada pela Abecs em parceria com o Instituto Datafolha, e revelam que a data pode movimentar R$ 50 bilhões em 2024, um crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior.

Cerca de 62% dos brasileiros afirmam que pretendem comprar presentes neste Natal, mesmo patamar do ano passado. Entre os métodos de pagamento, o cartão é o mais escolhido, com 49% de intenção de uso. O Pix aparece em segundo lugar, com 40%, seguido por dinheiro em espécie (35%), boleto bancário (2%) e cartão de loja (1%). Entre os que preferem o cartão de crédito, 77% planejam parcelar suas compras.

Os itens mais mencionados pelos consumidores são roupas (60%), seguidas de brinquedos (42%). Em terceiro lugar estão os calçados (18%), seguidos por perfumes e cosméticos (15%). Outros itens, como eletrônicos (5%), acessórios (4%), eletrodomésticos (3%), utensílios domésticos e livros (2% cada), tiveram menor destaque.

Embora as compras online estejam crescendo, 73% dos consumidores optam pelas lojas físicas, enquanto 31% preferem o e-commerce. Essa preferência por compras presenciais se mantém em todas as regiões do Brasil, liderada pelo Norte (83%) e seguida pelo Centro-Oeste (78%), Nordeste (77%), Sul (76%) e Sudeste (68%).