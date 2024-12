Quais números nunca foram sorteados na Mega da Virada?

O número 21 também fazia parte dessa lista, mas acabou entre as seis dezenas vencedoras na Mega da Virada 2023.

O sorteio da Mega da Virada 2024 ocorre no dia 31 de dezembro, às 20h, no horário de Brasília. As apostas já estão abertas e podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio.

É importante destacar que o prêmio da Mega da Virada não acumula. Para faturar os R$ 600 milhões, é preciso acertar as seis dezenas. Caso ninguém acerte, o valor é dividido entre quem acertar cinco números, e assim por diante.

Para apostar na Mega da Virada, basta ir a uma casa lotérica ou acessar o site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal.

O valor de um jogo simples, no qual o apostar escolhe seis dezenas, é de R$ 5. Também é possível optar por marcar mais números, o que eleva o custo da aposta. O máximo permitido são 20 números, com custo de R$ 193.800.

No caso do site ou aplicativo da Caixa, o valor mínimo de aposta é de R$ 30. Para chegar nesse número, é necessário fazer mais de um jogo.

Para aqueles que preferirem apostar em grupo e em maior volume, o bolão oficial da Caixa também é uma opção que aumenta as chances de ganhar.

No volante de apostas da Mega, existe um campo específico para essa modalidade de apostas, com um preço mínimo de R$ 15,00 na Mega-Sena e, cada cota, mínimo de R$ 6,00. O bolão pode ter de duas a 100 cotas, com no máximo 10 apostas por bolão, com a mesma quantidade de números.