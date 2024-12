Conta de luz atrasada poderá ser paga em parcelas; entenda

De acordo com a companhia, o principal objetivo da ação é evitar a suspensão do fornecimento de energia para consumidores inadimplentes, sobretudo com a proximidade das festas de final de ano.

"Com essa campanha, queremos oferecer aos nossos clientes a oportunidade de quitar suas dívidas. Muitos recebem o 13º salário nesse período, tornando-se uma chance ideal para regularizar suas contas e iniciar o próximo ano com tranquilidade", destaca André Oswaldo, responsável pela área de mercado da Enel.

Os interessados em participar da campanha devem possuir, pelo menos, uma fatura vencida há mais de 60 dias. Além disso, é necessário apresentar a documentação nos canais de atendimento. Clientes com parcelamentos vigentes não estão elegíveis para a campanha.

A Enel ressalta que as condições de negociação das contas de luz variam de acordo com a situação de cada cliente. Débitos estarão sujeitos a encargos (IPCA + juros) e juros de parcelamento, que serão incorporados às contas mensais de energia.