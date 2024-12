Diferença entre Selic e CDI: o que você precisa saber para investir

É uma taxa que tem força na remuneração de diversos investimentos. Como títulos do Tesouro Direto (Tesouro Selic), caderneta de poupança e produtos de renda fixa que têm o seu rendimento atrelado ao indicador.

O que é o CDI?

É o Certificado de Depósito Interbancário, uma taxa que reflete a média dos juros praticados em empréstimos de curtíssimo prazo entre bancos. Esse tipo de operação é feito diariamente para que as instituições financeiras fechem o dia com o caixa equilibrado, seguindo as exigências do Banco Central.

Média das taxas praticadas pelos bancos nesse tipo de empréstimo é chamada de DI. É uma média do custo de empréstimos realizados entre bancos, via CDI e que costuma ser muito próxima da taxa Selic.

Referência em investimentos de renda fixa privados, como CDBs, LCIs e LCAs. Ou seja, quando você aplica em um título que rende 100% do CDI, significa que a rentabilidade seguirá de pertinho essa taxa.

Rendimento do CDI

Vários títulos de renda fixa utilizam a taxa DI como referência de rentabilidade. Por exemplo, 100% do CDI, 110% do CDI ou 90% do CDI.