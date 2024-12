Weg (WEGE3) anuncia expansão na Turquia; veja análise

A presença da Weg no mercado turco se intensificou ao longo dos últimos anos. Após mais de duas décadas operando por meio de distribuidores, a empresa estabeleceu uma estrutura comercial própria em 2021 e inaugurou uma fábrica de motores elétricos em Dilovasi, próximo a Istambul, em 2022.

Com a aquisição da Volt Electric Motors, a Weg adicionou especialização local em motores industriais e comerciais ao seu portfólio.

Embora o valor do investimento seja relativamente pequeno frente ao orçamento total da Weg para 2025, analistas do BTG Pactual veem a iniciativa como positiva. Os principais benefícios destacados incluem:

Expansão internacional: Aumento da exposição ao mercado turco, com foco em uma região estratégica para a empresa. Portfólio aprimorado: Oferta de pacotes integrados de automação industrial. Compromisso com o crescimento: Alinhamento com a visão de crescimento em grandes mercados globais.

O BTG mantém uma recomendação de compra para as ações da Weg (WEGE3), com preço-alvo de R$ 68 para as ações WEGE, apontando para um sólido momento de ganhos e fatores estruturais que sustentam um potencial de valorização.