Por que o TikTok está sorteando carros no Natal?

Se tem uma coisa que está na moda de verdade no mundo do marketing são as collabs. Veja a Globo e SBT fazendo transmissão simultânea (e tem marca sugerindo que tenha mais). Mas o TikTok também tem uma collab para chamar de sua e você só vai saber do que se trata se continuar comigo aqui nesta coluna que já é um sucesso de público e crítica. E hoje ainda faço uma revelação: o que as pessoas compram junto com o Ozempic? Ah!!! E tem a pegadinha do dólar na Nomad.



O bom e velho sorteio de Natal

O TikTok está igual shopping no Natal: sorteando carros. TikTok, uma rede mega tecnológica, fazendo promo de Natal igual o velho shopping center é meio difícil de acreditar, mas juro que é verdade esse bilhete. Eles querem com isso conseguir novos usuários? Sim, também. Mas aqui vem o plot twist. O sorteio é uma collab de chineses. (Rá, por essa você não esperava) E foi a BYD que se deu bem nessa história. Gastando a bagatela de 3 carros da sua marca (que já estão nos pátios abarrotados da montadora chinesa aqui no Brasil), a empresa conseguiu em uma semana mais de 1 milhão de seguidores na sua conta do TikTok.



Vou repetir de outro jeito para ficar mais fácil de entender. A BYD gastou 3 carros (que, para ela, é dinheiro de biiju - tipo a pinga deles) para fazer uma campanha de marketing que lhe rendeu 1,2 milhão de seguidores na sua conta oficial do TikTok, que tinha 40 mil antes do começo da promoção. Collab de chineses, lembra?

A promoção começou no dia 9 de dezembro e o usuário que quiser concorrer ao sorteio precisa realizar uma série de tarefas para ganhar números e assim concorrer (o ícone para o prêmio fica no topo da tela do perfil de todos os usuários). Uma das tarefas para ganhar cupons para o sorteio é seguir a BYD. Outra é chamar amigos adormecidos no TikTok, ou chamar quem não está no TikTok. Outra é assistir a trocentas horas de vídeos no TikTok. Mas o principal é que para concorrer, a pessoa precisa botar o nome, e-maile número de telefone. Pensa um milhão de cadastros em uma semana para uma montadora? O povo do marketing já entendeu o rolê.