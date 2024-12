Líder do governo, Jaques Wagner relata PLP do pacote de ajuste no Senado

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), foi designado relator do projeto de lei complementar do pacote fiscal, que traz novos gatilhos do arcabouço fiscal e trata sobre regras para contingenciamento e bloqueio de emendas parlamentares. O texto foi aprovado na quarta-feira (18), pela Câmara dos Deputados.

Os deputados alteraram a regra de bloqueio nas emendas parlamentares, que valerá agora apenas para as emendas não obrigatórias. Os deputados também mantiveram a revogação da lei que instituiu o SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), antigo DPVAT.

O PLP também traz novos gatilhos do arcabouço fiscal. Por exemplo, se for constatado déficit nas contas públicas a partir de 2025, ficam vedadas a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos ou benefícios tributários e proibido até 2030 um aumento real nas despesas com pessoal e encargos de cada Poder e órgãos autônomos acima de 0,6%, exceto em caso de concessão judicial.