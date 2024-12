Após novo recorde, BC vende mais US$ 3 bi na tentativa de conter o dólar

Após o dólar renovar a maior cotação desde a criação do Plano Real, o BC (Banco Central) realizou logo na abertura dos negócios desta quinta-feira (19) uma nova intervenção do mercado cambial. No certame, a autoridade monetária vendeu US$ 3 bilhões em mais um leilão à vista da moeda norte-americana.

O que aconteceu

Certame aceitou seis propostas para a venda de dólares à vista. De acordo com o Depin (Departamento das Reservas Internacionais), as ofertas totalizam US$ 3 bilhões em vendas, com as propostas coletadas entre 9h15 e 9h20. A disponibilização de recursos variava de US$ 1 bilhão a exatamente US$ 3 bilhões.

Oferta se soma a outros leilões realizados na última semana. Entre a última quinta-feira (19) e ontem (18), o BC injetou US$ 12,7 bilhões na economia. Mesmo com a maior interferência no mercado cambial desde a pandemia, o dólar se manteve em valorização.