Mercado despertou para situação insustentável no Brasil, diz ex-ministro

Com pacote de ajuste fiscal enfraquecido e cotação do dólar em alta, o mercado financeiro despertou para situação insustentável no Brasil, analisou o economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (18).

Eu diria que o mercado despertou definitivamente, e o governo reforça com as declarações da Gleisi Hoffmann [presidente do PT] e do Lula que essa é a visão do governo.