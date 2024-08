Quem é Galípolo, 'menino de ouro' de Lula escolhido para comandar o BC

Manifestações mostram Galípolo alinhado com Roberto Campos Neto. Após a última reunião que decidiu, por unanimidade, pela manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano, ele passou a defender os termos da ata do Copom e afirmar que eventuais elevações não estão descartadas para manter o controle da inflação. Para Galipolo, a autoridade monetária está "dependente de dados" para as futuras definições sobre a Selic.

A indicação ainda será avaliada pelo Senado Federal. Cabe aos parlamentares definir as escolhas do Executivo para a presidência do Banco Central e o substituto de Galipolo no cargo de diretor de polícia monetária da instituição. Por isso, Lula defendeu que conversaria antecipadamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para agilizar a tramitação.

Trajetória

Indicado para o BC Iniciou a carreira como professor. Formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia pela PUC-SP (Política pela Pontifícia Universidade Católica), Galípolo deu aulas na instituição entre 2006 e 2012.

Atuação pública começou no governo de São Paulo. Em 2007, ele conciliou as salas de aula com o comando da assessoria econômica da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, sob a gestão do ex-governador José Serra.

Em 2008, chegou à Secretaria de Economia do Estado. Já no governo, trocou de posto para assumir a unidade de estruturação de projetos de concessão e PPP (Parceria Público-Privada).