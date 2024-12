Bradesco (BBDC4) aprova JCP bilionário; veja valor

Apesar de haver interesse por parte da vertical de seguros, a decisão de abrir capital depende de condições favoráveis de mercado.

"Isso está sob avaliação constante. É mais uma questão de oportunidade criada pelo mercado. Se fizer sentido, estamos abertos a planejar algo mais estruturado", explicou o executivo.

O conglomerado de seguros do banco engloba diversas operações, como a operação de Saúde, a Bradesco Vida e Previdência, e Bradesco Capitalização, entre outras.

A relevância desse segmento para o grupo é evidente: nos primeiros nove meses de 2024, a vertical de seguros contribuiu com R$ 6,5 bilhões do lucro total de R$ 14,2 bilhões do conglomerado, representando 45% do resultado.

Outros grandes bancos brasileiros, como Banco do Brasil (BBAS3) e Caixa Econômica Federal, já possuem suas subsidiárias de seguros listadas em bolsa: BB Seguridade (BBSE3) e Caixa Seguridade (CXSE3).