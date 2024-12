Meta de inflação é 'dura demais' com a economia, diz professor da Unicamp

A meta da inflação no Brasil é muito "dura" com a economia, o que faz com que o aumento da taxa de juros seja uma forma de "tentar evitar o pior". Essa é a avaliação do cenário atual feita a pedido do UOL por Marco Antonio Rocha, professor do Instituto de Economia da Unicamp, em Campinas (SP). Ele considera que não há apenas um motivo para alta do dólar e que o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será apenas 'suficiente' para cumprir a meta de 2025.

Alta do dólar é "somatória" de fatores

Não há apenas um motivo para a recente alta do dólar, que chega a 38 centavos (ou 6,5%) em um mês. O professor Rocha explica que houve uma reavaliação, por parte dos agentes financeiros, de suas expectativas. Eles esperavam que as taxas de juros no longo prazo se movessem para índices menores, o que não aconteceu por causa da projeção da inflação e do forte desempenho da economia nos últimos meses.

A meta oficial de inflação para 2024 e 2025 é de 3%, com "margem de erro" de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Porém, com os resultados dos últimos meses, o Banco Central admitiu que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) vai com certeza ultrapassar a meta estabelecida pelo governo. Em novembro, considerando os últimos 12 meses, o IPCA estava em 4,87%.