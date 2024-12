Banco Central eleva juros a 12,25% ao ano e prevê chegar a 14,25% em março

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu nesta quarta-feira (11) aumentar a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, em 1 ponto percentual, para 12,25% ao ano. É a maior alta desde maio de 2022.

Além de promover um aumento superior ao que a maior parte do mercado financeiro esperava — que era 0,75 ponto percentual —, o comitê avisou que pode realizar mais duas elevações de 1 ponto nas reuniões de janeiro e março, chegando a 14,25% ao ano no final do primeiro trimestre de 2025, para tentar domar a inflação.

A elevação foi decidida em unanimidade pelos nove membros do comitê. Esta foi a sua última reunião sob o comando de Roberto Campos Neto, que deixa a presidência do BC no dia 31 após quatro anos no cargo. A partir do dia 1º, assume Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).