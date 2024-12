Banco Central vendeu dólar 113 vezes com Bolsonaro e 1 vez com Lula

O país ficou seis anos sem operar no mercado de dólar à vista, entre 2013 e 2018. Em 2019, vendeu US$ 36 bilhões. Em 2020, vendeu US$ 24,7 bilhões. Em 2021, US$ 11,9 bilhões. E, em 2022, US$ 571 milhões.

A atuação do BC reduziu as reservas internacionais do país. Em 2018, o país tinha uma reserva de US$ 374 bilhões em moeda americana. Com as sucessivas atuações do BC no câmbio, a reserva caiu para US$ 324 bilhões ao final de 2022 - menos US$ 50 bilhões. O número não é uma conta de subtração exata, pois a contabilidade da reserva considera também outros mecanismos de atuação do BC. Atualmente a reserva está em R$ 360 bilhões.

Outras ferramentas para conter o dólar

BC vendeu US$ 4 bilhões em novembro de 2024, com compromisso de recomprar mais tarde. Outra ferramenta do BC são as linhas de recompra. Nessa modalidade, o BC vende dólar com o compromisso de recomprar no futuro. A movimentação mais recente ocorreu em novembro, quando o BC vendeu US$ 4 bilhões, a serem recomprados entre abril e junho de 2025.

Em 2023, não houve venda de dólares em linha de recompra. Mas houve compra, num total de US$ 13 bilhões. O saldo dos contratos de recompra sob Lula é, portanto, positivo em US$ 9 bilhões. Ou seja, houve mais compra do que venda de moeda americana nesse tipo de intervenção.

Sob Bolsonaro, o saldo dos contratos de recompra foi negativo em 750 milhões. Sendo assim, houve mais venda do que compra de moeda americana na modalidade. Em 2022, último ano do governo, o BC vendeu US$ 11,5 bilhões. O UOL questionou o BC sobre as justificativas para sua atuação no câmbio, mas não teve resposta.