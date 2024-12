Gastos do governo voltam a crescer e ampliam pressão por ajuste fiscal

Após recuar 0,3% no segundo trimestre, as despesas de consumo da administração pública aumentaram 0,8% entre julho e setembro. A expansão acende um novo sinal de alerta sobre as contas públicas e necessidade de um ajuste fiscal rigoroso para cumprir as metas do arcabouço fiscal e limitar o avanço do dólar.

O que aconteceu

Gastos do governo voltam a subir no terceiro trimestre. Segundo dados apresentados nesta terça-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as despesas da administração pública cresceram 0,8%, na comparação com a queda de 0,3% registrada nos três meses anteriores. Na análise contra o mesmo período do ano passado, o avanço totaliza 1,3%.

Cenário eleva a cobrança por ajuste fiscal consistente. Diante da evolução das despesas públicas, a pressão por medidas para equilibrar as contas públicas é colocada novamente nos holofotes. "É urgente que a credibilidade fiscal seja restaurada por meio de um controle rigoroso dos gastos públicos e uma comunicação clara e assertiva", destaca a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).