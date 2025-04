Amanda Klein: Trump cede à pressão de lobbies e favorece aliados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cedeu à pressão dos lobbies após o tarifaço imposto no início do mês para favorecer seus aliados econômicos com isenção temporária de tarifas, afirmou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

Além da lógica econômica, há também aqui um sentido político subjacente. O de que empresários e setores, com enorme poder de pressão e lobby, tanto na Casa Branca como no Congresso, acabam levando a melhor.