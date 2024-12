Haddad reclama de 'interesses particulares' e vê exagero em críticas

Fernando Haddad (PT) disse que dólar acima de R$ 6, alta de juros e demais efeitos negativos ao ajuste fiscal são exagerados. Ele ainda reclamou que grupos dominantes impõem interesses menores.

O aconteceu

O ministro da Fazenda declarou que há divergência no próprio mercado. Haddad falou que bancos focados na intermediação financeira não reagiram de forma ruim. As críticas partiram de instituições que gerem fundos de patrimônio de pessoas mais ricas na avaliação do comandante da Fazenda.

Ele afirmou que o governo tenta criar um estado que não seja "capturado por classes dominantes. O ministro afirmou que estes grupos têm capacidade de pressão política e obtém benefícios que prejudicam o restante da sociedade.