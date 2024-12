Senado aprova PEC do corte de gastos em 1ª votação; sessão continua

O Senado aprovou nesta quinta-feira (19) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de corte de gastos do governo federal. A medida é uma tentativa de equilibrar as contas do governo federal, mas foi desidratada na Câmara do Deputados.

O que aconteceu

Foram 53 votos a favor e 21 contra. Diferentemente da Câmara dos Deputados, a aprovação do pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve tramitação mais tranquila no Senado.

O projeto foi aprovado em uma hora e meia. Na Câmara, foram dois dias de discussão e uma interrupção quase à meia-noite de quarta para quinta, com uma deputada do centrão gritando "não tem voto, não tem voto" no meio do plenário.