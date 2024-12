Liquidação destrói R$ 173 bilhões de valor de empresas listadas na Bolsa

Em alguns setores, como o de empresas aéreas, que são expostas a dívidas em dólar, empresas valem menos hoje do que em março de 2020, mês em que a covid-19 foi declarada pandemia, alterando drasticamente as vidas de bilhões de pessoas ao redor do planeta para se proteger de uma doença para a qual não havia vacina.

O gatilho da atual crise foi a insatisfação da indústria financeira com o compromisso do governo Lula com o equilíbrio fiscal.

As preocupações fiscais, somadas à reação do Banco Central ao movimento do câmbio, desencadearam algumas vendas em pânico de detentores de ativos brasileiros. À Bloomberg, um gestor de investimentos americano resumiu a visão sobre os ativos brasileiros: "Vende primeiro, pergunta depois".

Fatores externos também passaram a contribuir, como as declarações de Jeremy Powell, presidente do Fed (a autoridade monetária dos EUA), de que os juros americanos poderão voltar a subir, o que tradicionalmente ajuda a secar recursos investidos em países emergentes.

Contaminação para economia real

Volatilidade - a variação abrupta das cotações de valores mobiliários - faz parte da vida do investidor em renda variável.