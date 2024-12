Sob Lula, juros de títulos do Tesouro já encostam nos níveis de Dilma 2

Os indicadores - como a curva do juro futuro e o dólar - sofreram uma deterioração importante desde o anúncio do pacote de corte de R$ 70 bilhões em gastos, no mês passado.

O ruído veio do anúncio, inesperado naquele momento, de isenção de Imposto de Renda para quem ganha menos de R$ 5.000, que fez aumentar as dúvidas sobre a capacidade do governo de equilibrar as contas e começar a reduzir a trajetória da dívida. Segundo o governo, a perda de receita seria compensada com a tributação de quem ganha mais de R$ 600 mil por ano com aplicações financeiras. A conta não fechou para muitos analistas.

"Seria ótimo (do ângulo político) que a adesão à responsabilidade fiscal pudesse ser feita com um aumento na progressividade da tributação, idealmente sem aumento global de carga, e com aumentos das receitas tributárias decorrentes de maior atividade econômica. Seria fácil e politicamente funcional. Só que não existe essa alternativa", escreveu Gustavo Franco, ex-presidente do BC (gestão FHC) e sócio da gestora Rio Bravo, em carta a investidores.

"Não há saída fácil para o problema fiscal. Na verdade, ficou evidente entre técnicos que a inconsistência entre as políticas monetária e fiscal, da qual resulta o juro alto, não poderá ser resolvida sem um pacote de redução de despesa", afirmou.