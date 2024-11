Mercados: quanto a aposta de Elon Musk em Trump deve oferecer de retorno

A percepção geral no mercado é que, sob a divisa do "America First", Trump deve liderar uma nova onda de protecionismo comercial. A alta de hoje embute uma expectativa futura de barreiras a veículos elétricos chineses no mercado dos Estados Unidos.

Musk empenhou mais que dinheiro na campanha: promoveu Trump na rede social X, realizou eventos de apoio e até subiu ao palanque nos comícios. Ele estava no pequeno grupo que acompanhou os resultados da votação na casa do presidenciável republicano em Mar-a-Lago, na Flórida.

Quando falou pela primeira vez ainda na madrugada desta quarta (6), Trump falou por quase 30 minutos a apoiadores e chamou Musk de "gênio".

Segundo a Bloomberg, Trump sugeriu a criação de um novo cargo, o "secretário de corte de custos", uma função que Musk poderia ocupar. Se for mesmo para o governo, o bilionário teria uma posição estratégica para moldar agências federais que fiscalizam suas próprias empresas.

A agenda de Musk não se limita a fechar a porta do mercado americano para veículos elétricos chineses, mas, segundo a Bloomberg, também avançar com a aprovação de veículos autônomos e o redesenho dos marcos regulatórios no país.

FARIA LIMA

A vitória de Trump tinha torcedores apaixonados e barulhentos na Faria Lima, sobretudo em redes sociais. É a turma que acha que isso vai mudar o vento político global e favorecer o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro às urnas (ele está inelegível).