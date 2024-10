Ex-executivo de bolsa cripto atualiza 'cargo' no LinkedIn: presidiário

O perfil do ex-executivo da bolsa de criptomoedas FTX Ryan Salame no LinkedIn foi atualizado nesta quinta (11) com um novo "cargo": presidiário na penitenciária federal de Cumberland. A publicação rapidamente viralizou.

Salame (o sobrenome é esse mesmo) apresentou-se hoje à prisão, que fica no estado americano de Maryland, para iniciar o cumprimento de uma pena de sete anos e meio de prisão por violações às leis de financiamento de campanhas eleitorais nos Estados Unidos.

O toque de ironia foi que a "mudança de cargo" ganhou a imagem automática de pessoas comemorando na frente de um bolo, em uma publicação mostrada no feed de seus seguidores. O perfil pode ser visto aqui.