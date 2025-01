Pânico com IA chinesa fez ações americanas perderem 'PIB da Arábia Saudita'

O primeiro impacto à notícia de que estava disponível na praça uma IA chinesa tão eficiente quanto o ChatGPT, mas entregue a menos de um pequena fração do custo de desenvolvimento, foi o questionamento dos investidores se o valuation (valor atribuído) às empresas de tecnologia nos Estados Unidos não estava inflado demais, após dois anos de sucessivas altas.

O resultado foi uma forte correção para baixo: investidores venderam ações em massa de grandes empresas expostas à inteligência artificial, a fabricante de chips Nvidia à frente, e no final do dia de ontem as ações americanas haviam perdido US$ 1 trilhão em valor de mercado.

É o equivalente ao PIB da Arábia Saudita, um dos países do G20.



Os perdedores de ontem foram firmas ligadas ao ecossistema de inteligência artificial: fabricantes de chips, big techs, donas de data centers e até empresas ligadas ao setor elétrico.