Previ e IRB encerram disputa sobre fraude que fez ações derreterem 95%

O IRB-Brasil Resseguros anunciou a celebração de um termo de arbitragem com a Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), no âmbito do procedimento arbitral CAM nº 258/23. Os valores envolvidos não foram divulgados.

.

A arbitragem - um mecanismo privado de resolução de conflitos entre grandes empresas - foi iniciada pela Previ em dezembro de 2023, com um pedido de indenização de R$ 10 milhões em decorrência da desvalorização das ações do IRB desde fevereiro de 2020.

Em janeiro daquele ano, a gestora Squadra informou o mercado que estava operando vendido (uma aposta financeira na queda do preço da ação) nas ações do IRB porque, segundo a empresa, os demonstrativos contábeis da companhia continham informações falsas.

Só no mês de fevereiro de 2020, as ações caíram 26%. Desde então, acumulam queda de 95%.