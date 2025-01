Como o Brasil, um campeão da produção agrícola, pode ter comida tão cara?

Quem produz itens de exportação, como carne, soja e milho, está preferindo surfar na alta cotação do dólar em vez de comercializar o produto no mercado interno. Já o varejo precisa ser competitivo para manter a compra interna e ainda arcar com a logística. De qualquer forma, o repasse chega ao consumidor.

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) afirmou que teria uma reunião com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio na segunda-feira (27), mas não esclareceu quais temas seriam tratados.

Soluções de curto prazo cogitadas incluem taxar as exportações ou reduzir as alíquotas das importações. Tais medidas poderiam ter sido pensadas previamente, acompanhando o ciclo da pecuária, o mercado global de grãos e insumos agrícolas, além da tendência de comportamento dos importadores.

Ao mesmo tempo, é importante pensar no doméstico, no arroz, no feijão, nos legumes e na salada, que também são influenciados por preços externos, mas é possível encontrar meios de controle interno.

A orientação de Lula, portanto, tem sido apostar em aumentar a oferta de produtos para reduzir o preço. Até aí, sem novidades, pois é a regra da economia. Para tal, há que se avançar na reforma agrária, no Plano Nacional de Fertilizantes e em políticas pública como o PAA (Programa Nacional de Aquisição de Alimentos), pouco discutidos em meio ao alvoroço da inflação.

Fala-se também em um novo Plano Safra para estimular que chegassem mais alimentos à mesa da população, o que envolveria os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária). A equação é equilibrar o avanço das terras privadas que visam a atender a exportação com a consolidação das terras públicas destinadas a assentamentos de agricultura familiar. Um imbróglio fundiário de décadas.