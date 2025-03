O amargo gosto para uma doce Páscoa

Para ser considerado chocolate, o produto final precisa ter, pelo menos, 25% de cacau na receita. Logo, para as marcas que fabricam barras, ovos, bombons e derivados em larga escala, diluir a alta do cacau em um amplo portfólio já estava previsto antes mesmo da fase mais crítica do preço da matéria-prima.

Se por um lado o consumidor vai se deparar com centenas de produtos de marcas como Nestlé, Ferrero, Mondelèz, Arcor, Cacau Show, entre outros; por outro, quem procurar barras de chocolates artesanais poderá ter dificuldades de encontrar.

Conhecidos como 'bean to bar', ou seja, do grão à barra, estes produtos artesanais feitos por chocolatarias de nicho ou até mesmo produzidos por pequenas cooperativas e agricultores familiares estão lidando com a falta do cacau.

Isso porque quem produz cacau está preferindo vender o fruto para as tradings internacionais e receber o pagamento a curto prazo, na cotação valorizada, em vez de destinar o cacau para produções artesanais.

Até há pouco tempo a produção de chocolates finos era a aposta do cacauicultor para agregar valor à produção e conseguir uma remuneração mais alta. Com a escalada das cotações do cacau commodity, qualquer tipo de amêndoa está sendo colocada no mesmo balaio para suprir a indústria.

Tuta Aquino, produtor de cacau na Bahia, CEO da Baianí Chocolates e presidente da Associação Bean to Bar Brasil, diz que o segmento de chocolates especiais e marcas independentes está fazendo um grande esforço para se manter no mercado.