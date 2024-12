Seis (ou mais) assuntos que o agro deverá acompanhar em 2025

Nesta época do ano, é muito comum se deparar com as retrospectivas. No entanto, nesta última coluna de 2024, proponho olhar para o futuro e listar aqui alguns assuntos que o agro brasileiro deverá acompanhar no próximo ano.

Começo pelo acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Embora tenha sido concluído no início de dezembro, após 25 anos de negociações, não há prazo definido para a assinatura entre as partes. Em 2025, portanto, é do interesse do setor agropecuário acompanhar a velocidade com que se dará o processo de revisão legal e tradução do texto final.

"Após a assinatura entre as partes, o Acordo será submetido aos procedimentos de cada parte para aprovação interna - no caso do Brasil, o Acordo será submetido à aprovação pelo Poder Legislativo. Uma vez aprovado internamente, o Acordo pode ser ratificado por cada uma das partes, etapa que permite a entrada em vigor do Acordo", esclarece documento do Ministério das Relações Exteriores.