Cadastro Ambiental Rural terá novo módulo inspirado no imposto de renda

O MGI afirma que "as ações propostas para o CAR pela Coalizão já constam nos compromissos institucionais do MGI, enquanto gestor do CAR, e do Serviço Florestal Brasileiro, enquanto órgão responsável pela regularização ambiental". O MMA também foi questionado sobre o recebimento do documento, mas não retornou as perguntas.

Em relação aos cadastros sobrepostos a terras públicas não-destinadas, MGI esclarece que estes devem ser analisados pelos órgãos estaduais de Meio Ambiente.

"É importante ter clareza de que esta sobreposição não é legalmente vedada, uma vez que existem casos em que o cadastro é legítimo, como em áreas rurais situadas em terras da União e em terras geridas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)", comenta a pasta.

Mesmo assim, o MGI informa que estão sendo desenvolvidas no Sicar melhorias no filtro automático de terras públicas federais não destinadas. "A partir dele será possível ter uma visão mais precisa da situação de sobreposição de forma atualizada, para que os órgãos estaduais de meio ambiente possam dar o tratamento necessário a estes casos."

Até o final de 2025, a pasta também pretende lançar um novo módulo de cadastro pré-preenchido, que irá tornar mais simples e precisa a retificação dos cadastros, além de aumentar a qualidade do dado cadastrado pelo cruzamento com outras bases de dados do governo federal.