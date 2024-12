Yara anuncia produção de fertilizantes a partir de biogás e busca clientes

Ele diz que, atualmente, não se considera nesse cálculo se a produção da cana utilizou o fertilizante "fóssil" ou proveniente de biogás com menos emissão de CO². Compreender a diferença implica no cálculo da pegada de carbono da cadeia produtiva completa. Comparada com a brasileira, a emissão da China de CO² por quilo de nitrato de amônia é cinco vezes maior, segundo o executivo. "No entanto, hoje a calculadora lê igual, ela gera o mesmo crédito de carbono, mesmo que se utilize um fertilizante completamente diferente na matriz energética", explica o diretor da Yara.

Segundo ele, há conversas em andamento com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e o Ministério de Minas e Energia para atualizar a metodologia da calculadora. Os órgãos não responderam ao pedido de esclarecimento do UOL. "A receptividade deles foi positiva, mas precisamos implementar uma atualização [na calculadora] para mensurar devidamente como são as emissões hoje. Quem vai se beneficiar disso é o agricultor e a usina de cana, que utiliza um fertilizante com menor pegada de carbono", afirma Schmitz.

Possíveis demandas

O biometano que dará origem à amônia sustentável será fornecido pela Raízen: 20 mil metros cúbicos de biogás sairão da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, e viajarão até Cubatão por um gasoduto da Comgás.

O volume ainda é pouco, comparado aos 700 mil metros cúbicos de gás convencional que a Yara utiliza, mas suficiente para iniciar a produção de entre 6 e 7 mil toneladas de amônia renovável por ano no Brasil, algo inédito no país. Com esse volume, a conversão esperada é de produzir cerca de 15 mil toneladas de fertilizante por ano.

Para não depender da criação de demanda por parte do governo, a Yara está em articulação com algumas companhias. A Ajinomoto, do setor de alimentos, utilizará a amônia verde em si para produzir aminoácidos. Já a Cooxupé, maior cooperativa de café do mundo, deve demandar o fertilizante, pois já utiliza um produto semelhante de baixo carbono, importado da Yara na Europa.