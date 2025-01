De Chico Bento a 'Descer pra BC', os estereótipos do produtor rural

Chico Bento foi criado, portanto, no início das discussões sobre a reforma agrária e a rivalidade entre o dono das terras e o "pequeno" agricultor. O Brasil, hoje em dia, é bem mais complexo do que isso, e estereotipar qualquer persona do campo é delicado. Nem todo "grande fazendeiro" é malvado e contra o meio ambiente. Nem todo produtor de pequeno porte é um caipira desinformado.

No filme — desculpem o spoiler —, há ainda outro estereótipo: o agroboy. O filho do fazendeiro é uma criança, que reproduz as falas do pai, copia os trejeitos e tem um funcionário à disposição para andar de lancha. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, haja vista o clipe da música "Descer pra BC".

Cantada pela dupla Brenno e Matheus, a letra diz que os herdeiros da fazenda querem sair da zona rural e curtir a vida nas praias de Balneário Camboriú (SC). Por trás da letra e do clipe, é curioso pensar que essa figura do "agroboy" se espalhou pelo país. Ao atingir milhões de visualizações em poucas horas, o vídeo coloca o podutor rural em um papel caricato e de vida mansa.

Nem todo(a) produtor(a) rural quer trocar o capim pela areia, como cita a música. Mas, quando ela faz sucesso nas plataformas de áudio e vídeo, a imagem do filhinho herdeiro ostensivo gruda no imaginário das pessoas que desconhecem o agro.

Há quem concorde, há quem discorde. Meu objetivo aqui é mostrar que a figura do produtor rural está permeada, no audiovisual, com estereótipos. No entanto, quem planta, colhe e cria tem diversas culturas, rostos, sotaques e está espalhado em múltiplas localidades do país.

Sigo com outro exemplo recente da dramaturgia. Na terceira temporada da série "Arcanjo Renegado", o personagem principal vive de perto um conflito armado no Pará, em que um produtor rural quer invadir uma área de assentamento. Essa é uma realidade em diversas áreas da Amazônia, mas não é a única realidade. É complexo generalizar e retratar, em uma série de alcance internacional, que agricultor e grileiro são a mesma pessoa.