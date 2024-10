Secretário de Agricultura de SP pede US$ 200 mi à ONU para infraestrutura

Apesar do discurso, a Secretaria de Agricultura parece caminhar na contramão do desenvolvimento científico. Enquanto estava em Roma, Piai já havia sido questionado sobre a venda de fazendas públicas ligadas ao IAC (Instituto Agronômico de Campinas) — referência em pesquisa no Estado. Uma reportagem da revista "Globo Rural" mostrou que uma fazenda histórica, que tem tradição em pesquisas do café, está nos planos do governo paulista para ser vendida por não "apresentar resultados sociais e econômicos suficientes".

Fortalecer a pesquisa sobre variedades genéticas de café, uma das culturas mais afetadas pelas mudanças climáticas, também é apoiar populações rurais a manter a sustentabilidade dos negócios. Enquanto Piai pede dinheiro de fora para a ONU, precisa esclarecer o que será feito de fato das pesquisas e dos pesquisadores.

ENTREVISTA

Existe uma profissão estratégica para o agronegócio brasileiro ser o que é: a de auditor fiscal federal da defesa agropecuária. Só que as condições de trabalho cada vez mais degradantes para esses agentes estão colocando em risco a fiscalização do alimento que circula em portos, aeroportos, regiões fronteiriças e laboratórios de análise.

Nesta entrevista para UOL Agro, Janus Pablo Macedo, presidente do Anffa (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários), relata as dificuldades enfrentadas pelos profissionais: baixo número de agentes em campo, falta de reconhecimento por parte do governo federal, perseguição, assédio moral, burnout.

As consequências dessas limitações aparecem na imprensa todo dia: azeite, café e mel estão entre os principais produtos fraudados no mercado interno, porque os auditores acabam se voltando majoritariamente ao atendimento das exportações.